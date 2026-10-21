Siemens Energy-Aktie erholt sich kräftig: Sollten Anleger jetzt zugreifen oder lieber warten?

Nach Abverkauf

21.10.26 17:51 Uhr

Der Abverkauf bei KI-Profiteuren hat Siemens Energy erwischt, doch die Aktie berappelt sich: Reicht das Geschäft, um die Sorgen zu entkräften?

• Die nächsten wichtigen Termine sind die Vorlage der Jahreszahlen am 11. November und die Präsentation der neuen Geschäftsziele, wobei die Stimmung im Sektor von Tech-Berichten und Zinsentwicklung beeinflusst wird.

Barclays warnt vor schwindender Preismacht der Lieferkette

Siemens Energy verweist auf Rekordaufträge und eine bestätigte Prognose

Zahlentermin im November soll mehr Klarheit bringen

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Die Siemens Energy-Aktie hat sich am Mittwoch nach dem Abverkauf vom Vortag kräftig erholt. Via XETRA legte das Papier schlussendlich um 2,55 Prozent auf 133,64 Euro zu. Laut dpa-AFX stützten KI-Werte den Markt, nachdem SpaceX und Super Micro mit positiven Nachrichten aufgefallen waren. SpaceX hatte am Vorabend nach US-Börsenschluss einen Milliardengewinn gemeldet. Eine neue Mitteilung von Siemens Energy liegt derweil nicht vor. Die Erholung speist sich damit aus dem Umfeld und der KI-Stimmung, nicht aus einer neuen Nachricht zum Geschäft. Ob daraus mehr wird als eine Gegenbewegung, hängt an der Frage, ob die KI-Nachfrage trägt, und an den Zahlen zum Geschäftsjahr im November.

Vom Abverkauf zur Gegenbewegung

Am Dienstag standen die Profiteure des Rechenzentrumsausbaus breit unter Druck. Die Siemens Energy-Aktie gehörte zu den größten Verlierern im DAX. Im XETRA-Handel ging es letztlich 2,12 Prozent auf 130,32 Euro abwärts, das Tagestief lag bei 128,14 Euro. Der Schweizer Konkurrent ABB hatte Rekordaufträge gemeldet, die Aktie fiel dennoch deutlich und verstärke die Sorgen im gesamten Sektor. Hinzu kam eine Studie von Barclays: Analyst George Featherstone sieht hohe Risiken für Energiedienstleister und nennt neben Siemens Energy auch Siemens, ABB und Schneider Electric. Die Lieferkette müsse sich von ihrer "vermeintlich unbegrenzten Fähigkeit" verabschieden, Preise zu erhöhen und Margen auszuweiten, schreibt er laut dpa-AFX.

Siemens Energy-Aktie: Zahlen gegen die Sorgen

Trotz der Warnungen vor einer nachlassenden Preismacht in der Branche sprechen die jüngsten Geschäftszahlen von Siemens Energy für eine weiterhin starke Nachfrage und ein robustes Auftragswachstum. Das Unternehmen meldete am 5. August für das dritte Geschäftsquartal einen Rekord beim Auftragseingang von 17,9 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand lag bei 162 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Sondereffekten stieg auf 1,62 Milliarden Euro, nach 497 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigte Siemens Energy mit einer Profit-Marge vor Sondereffekten von 10 bis 12 Prozent, Tendenz oberes Ende.

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Im Pre-Close-Call am 30. September erklärte Investor-Relations-Chef Tobias Hang, Rechenzentren seien ein wichtiger zusätzlicher Treiber, aber "nicht das Fundament" der Prognose. Stornierungen von Rechenzentrumsprojekten habe man nicht gesehen, auch nicht bei Slot-Reservierungen. Ob der Markt dieser Darstellung folgt, hängt aber weiter davon ab, wie sich die KI-Investitionen insgesamt entwickeln.

Sollten Anleger jetzt zugreifen? Analystenbild und offene Baustellen im Blick

Der Analystenkonsens lautet gemäß TipRanks Strong Buy, bei acht Buy und zwei Hold unter zehn Stimmen. Das mittlere Kursziel liegt bei 212,14 Euro. Evercore ISI nannte in einer Studie von Analyst Alexander Virgo von Anfang Oktober ein Kursziel von 250 Euro bei Buy. Die Spanne reicht damit von 195 bis 250 Euro, und die Stimmen stammen aus der Zeit vor dem Abverkauf.

Risiken benennt das Unternehmen selbst. Im Pre-Close-Call kündigte es an, der Auftragseingang bei Gas Services werde im vierten Geschäftsquartal unter den außergewöhnlich starken Vorquartalen liegen, es sei eine Frage der Projektphasierung. In Grid Technologies wurde kein HVDC-Projekt gebucht, bei Siemens Gamesa Offshore blieb der Auftragseingang unter den Erwartungen. Solche Lücken können die Zahlen im Herbst dämpfen, ohne dass sich am Marktumfeld etwas ändert. Ein einzelner Erholungstag beantwortet daher nicht, ob die Talfahrt vorbei ist.

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Der nächste feste Orientierungspunkt ist die Vorlage der Jahreszahlen am 11. November. Dann will Siemens Energy den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027, neue Ziele bis 2030 und einen aktualisierten Kapitalallokationsrahmen vorstellen. Eine Woche vorher veröffentlicht das Unternehmen sein eigenes Konsens-Kompendium, das zeigt, was der Markt erwartet. Bis dahin dürften Berichte der Tech-Konzerne und die Zinsentwicklung die Stimmung im Sektor mitbestimmen.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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