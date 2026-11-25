Nach Affäre

Der zurückgekehrte NVIDIA-Chef Jensen Huang hat laut Medienberichten vor Mitarbeitern bekräftigt, dass er den Chip-Konzern ohne designierte Nachfolger für ihn führen will.

NVIDIA habe ein Team aufgebaut, das im Gegensatz zu anderen Unternehmen keine Nachfolgeplanung brauche, da man mit einem einzigartigen Geschäftsmodell agiere, sagte Huang dem Sender CNBC zufolge. Bei NVIDIA berichten in einer ungewöhnlichen Führungsstruktur Dutzende Top-Manager direkt an Huang. Das macht es schwieriger, ihn auf dem Chefposten zu ersetzen.

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"Es gibt einen Grund, warum wir keine Nachfolgeplanung haben", sagte Huang dem Magazin "Wired" zufolge bei einem Auftritt vor Mitarbeitern am Dienstag. "Es ist nicht, weil uns der Begriff unbekannt ist. Ich bin der am längsten amtierende Tech-Konzernchef in der Geschichte."

Tägliche Therapie

Huang war am 12. November zurückgetreten, nachdem durch Medienberichte zwei außereheliche Affären bekannt wurden. Eine davon soll mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von NVIDIA gewesen sein, was gegen Unternehmens-Richtlinien verstieß. Am Montag wurde Huang jedoch nach Eingreifen von Präsident Donald Trump vom Verwaltungsrat wieder als NVIDIA-Chef eingesetzt.

In seiner Ansprache entschuldigte sich Huang den Medienberichten zufolge bei den Mitarbeitern und sagte, er sei in Therapie. "Ich gehe jeden Tag für eineinhalb Stunden zur Therapie. Und das hilft mir sehr", wurde er von "Wired" zitiert.

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Experten für gute Unternehmensführung hatten sich besorgt gezeigt, dass NVIDIA mit der Rückkehr Huangs die Glaubwürdigkeit verliert, was die Durchsetzung von Verhaltensregeln im Unternehmen angeht, da seine Verstöße dagegen toleriert wurden. Er sagte "Wired", man müsse bei NVIDIA eine "sichere Umgebung" für alle Frauen schaffen. "Und wenn ich etwas getan habe, was das gefährdet, kann ich gar nicht sagen, wie traurig ich bin, und werde alles Erdenkliche tun, um das zu korrigieren."

Trump: Begnadigung Huangs nach möglicher Verurteilung 'immer eine Option'

US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview nicht ausgeschlossen, NVIDIA-Chef Jensen Huang zu begnadigen, falls dieser verurteilt werden sollte. "Es ist immer eine Option, nehme ich an. Aber ich denke nicht, dass es notwendig sein wird", sagte Trump der "New York Post" auf eine entsprechende Frage.

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Huang war am 12. November zurückgetreten, nachdem mindestens zwei außereheliche Affären bekannt wurden. Bei einer der Frauen, die Managerin eines NVIDIA-Kunden war, hatten US-Sicherheitsbehörden laut Medienberichten Hinweise auf Kontakte zum chinesischen Geheimdienst. Die andere war Berichten zufolge eine Huang unterstellte Top-Managerin von NVIDIA. Zudem kamen Fragen auf, ob jemand im NVIDIA-Management über Chip-Lieferungen nach China in Umgehung von US-Verboten gewusst haben könnte. Trump sorgte dennoch nach eigenem Bekunden dafür, dass Huang elf Tage nach dem Rücktritt wieder zum NVIDIA-Chef berufen wurde.

Ermittlungen im Kongress

Trump erklärte bereits, dass Huang kein Risiko für die nationale Sicherheit sei, und aus Äußerungen von Justizminister Todd Blanche wurde klar, dass es keine Ermittlungen dazu geben wird. Sowohl Demokraten als auch Republikaner im US-Kongress geben sich aber nicht zufrieden damit und wollen Untersuchungen zu Huang und NVIDIA. Kommende Woche soll er unter anderem im Bankenausschuss des Senats aussagen. Trump empfahl ihm im Interview der "New York Post", dabei "die Wahrheit zu sagen".

Zugleich sagte der US-Präsident, er habe darüber nachgedacht, ob die US-Regierung eine Beteiligung an NVIDIA übernehmen könnte. "Wahrscheinlich ist es noch nicht zu spät", ergänzte er. Trump hatte bereits dafür gesorgt, dass der US-Staat einen Anteil von zehn Prozent am Chip-Konzern Intel bekommen hatte - als Gegenleistung für zuvor gewährte Milliarden-Subventionen zum Bau neuer Chipfabriken in den USA.

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SANTA CLARA/WASHINGTON (dpa-AFX)