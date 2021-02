Nach angekündigtem Lockdown-Ende: Briten buchen üppig Reisen

LONDON (dpa-AFX) - Nach den angekündigten Corona-Lockerungen in England verzeichnen britische Reise- und Urlaubsanbieter ein sprunghaft gestiegenes Interesse. Flugbuchungen aus Großbritannien seien in den Stunden nach der Rede von Premierminister Boris Johnson um 337 Prozent im Vergleich zur Vorwoche und Urlaubsbuchungen sogar um 630 Prozent gestiegen, teilte die Fluggesellschaft easyJet in Luton mit. Der größte britische Reiseanbieter Tui UK (TUI) verzeichnete eine Versechsfachung der Buchungen.

An der Londoner Börse lösten die Nachrichten Kurssprünge aus. Die Easyjet-Aktie legte zeitweise um rund zwölf Prozent zu und lag am Vormittag zuletzt noch mit rund acht Prozent im Plus. Für die Tui-Aktie ging es zunächst um sieben Prozent aufwärts. Zuletzt belief sich das Plus noch auf rund fünf Prozent.

Johnson hatte am Montag die Pläne der Regierung aus dem Corona-Lockdown vorgestellt. Demnach sollen die Restriktionen schrittweise aufgehoben werden, bis vom 21. Juni an dann gar keine Beschränkungen mehr gelten. Bereits vom 17. Mai an könnte Urlaub im Ausland wieder erlaubt werden. Voraussetzung für jede Lockerung ist, dass die Zahl der Neuinfektionen niedrig bleibt und das Impfprogramm weiter voranschreitet.

Beliebte Reiseziele waren den Konzernen zufolge Malaga, Alicante sowie Mallorca in Spanien, Faro an der Algarve in Portugal sowie die griechische Insel Kreta. Die meisten Buchungen wurden für August gemacht. "Die Ansprache des Premierministers hat vielen Kunden in Großbritannien einen dringend benötigten Vertrauensschub verliehen", sagte Easyjet-Chef Johan Lundgren der Mitteilung zufolge.

Tui-UK-Chef Andrew Flintham bot der Regierung an, gemeinsam einen "risikobasierten Rahmen" zu entwickeln, damit Urlauber diesen Sommer ins Ausland reisen können. "Die Menschen können sich auf eine wohlverdiente Pause nach einem für viele sehr schwierigen Jahr freuen", sagte Flintham der Nachrichtenagentur PA zufolge.

Gesundheitsminister Matt Hancock betonte, die Effektivität von Impfstoffen gegen neue Corona-Varianten werde eine große Rolle bei der Zulassung internationaler Reisen spielen. "Wir müssen uns gegen die neuen Varianten wappnen, das ist eine große Herausforderung", sagte Hancock am Dienstag dem Sender Sky News. "Falls die Vakzine nicht dagegen wirken, wird es deutlich schwieriger."/bvi/DP/stw