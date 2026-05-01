DAX24.878 +0,6%Est506.005 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9100 -0,4%Nas26.270 +1,5%Bitcoin66.738 +0,2%Euro1,1628 ±0,0%Öl104,0 -1,1%Gold4.528 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Intel 855681 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bund plant Einstieg bei KNDS -- Eutelsat, Micron, Ubisoft, HENSOLDT, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
Kaum Impulse durch starke NVIDIA-Bilanz: DAX etwas fester - Nikkei 225 hebt ab Kaum Impulse durch starke NVIDIA-Bilanz: DAX etwas fester - Nikkei 225 hebt ab
Micron-Aktie profitiert: Verbesserter Ausblick geht von neuen Rekorden aus Micron-Aktie profitiert: Verbesserter Ausblick geht von neuen Rekorden aus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nach Angriff auf israelisches Restaurant: Anklage in USA

21.05.26 11:30 Uhr

MÜNCHEN/NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Strafverfolgungsbehörden haben Anklage gegen einen Mann erhoben, dem als Kopf einer proiranischen Terrorgruppierung die Beteiligung an dem Angriff auf ein israelisches Restaurant in München im März vorgeworfen wird. Neben dem Vorfall in München wird dem Mann mit irakischer Staatsangehörigkeit unter anderem die Beteiligung an Anschlägen in London, Paris und Amsterdam zur Last gelegt, wie aus US-Justizunterlagen hervorgeht. Der Iraker soll die Terroraktivitäten in Europa koordiniert haben.

Seit dem Beginn des militärischen Konflikts zwischen den USA und Israel sowie dem Iran habe er andere gedrängt und angewiesen, die Interessen der USA und Israels anzugreifen und dabei auch Amerikaner und Juden zu töten, heißt es in den Beschuldigungen der Bundespolizei FBI. Unter anderem soll er auch Terrorakte in den USA befohlen haben.

Unmittelbar nach dem Angriff auf das Lokal war ein Bekennervideo einer proiranischen Gruppierung aufgetaucht. Auch in Bayern prüfen Ermittler das Material. Man gehe davon aus, dass das Video auf die Gruppierung Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI) zurückgehe. Sie soll nach Angaben der US-Justiz unter dem Kommando der iranischen Revolutionsgarden stehen. Die Gruppe wird auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet./dm/DP/men