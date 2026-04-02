DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 -0,6%Nas21.879 +0,2%Bitcoin59.883 -0,1%Euro1,1510 -0,1%Öl110,9 +1,5%Gold4.632 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Allianz 840400 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Microsoft 870747 BASF BASF11 ExxonMobil 852549 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien
Bürgergeldreform im Überblick: Warum ETF-Anleger die neuen Vermögensregeln kennen sollten Bürgergeldreform im Überblick: Warum ETF-Anleger die neuen Vermögensregeln kennen sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nach Angriff: Petrochemische Fabrik in Emiraten in Brand

05.04.26 11:15 Uhr

ABU DHABI (dpa-AFX) - In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) brennt nach einem iranischen Angriff eine Fabrik. Die Behörden seien mit mehreren Bränden in der petrochemischen Anlage des Kunststoffherstellers Borouge beschäftigt, teilte das Medienbüro der Hauptstadt Abu Dhabi am Morgen auf der Plattform X mit. Diese seien durch herabfallende Trümmer nach erfolgreichen Abfangaktionen durch die Flugabwehr verursacht worden, hieß es weiter.

Der Betrieb der Anlage sei umgehend eingestellt worden, der Schaden werde begutachtet. Verletzte seien keine gemeldet worden, hieß es.

Davor hatte das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate gemeldet, iranische Raketen und Drohnen abzufangen. Die VAE sind von den Golfstaaten, in denen US-Truppen stationiert sind, am stärksten von Angriffen betroffen, mit denen der Iran auf Angriffe der USA und Israel reagiert.

Bahrain meldet iranische Drohnenangriffe

Im Golfemirat Bahrain meldete das staatliche Öl- und Gasunternehmen Bapco Energies einen Brand in einem Lager infolge eines iranischen Drohnenangriffs am Morgen. Das Feuer sei vollständig gelöscht worden, man begutachte nun die Schäden. Verletzte habe es keine gegeben.

Auch das Unternehmen Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC) in Bahrain bestätigte, dass mehrere ihrer Betriebsanlagen am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) Ziel eines iranischen Drohnenangriffs wurden, wie die Staatsagentur BNA berichtete. Der Angriff habe Brände in den betroffenen Anlagen ausgelöst, die inzwischen vollständig gelöscht worden seien. Auch hier wurden keine Verletzten gemeldet.

Der Iran hatte am Samstag gemeldet, dass Petrochemieunternehmen im Land angegriffen worden seien. Die israelische Luftwaffe teilte später mit, einen Industriekomplex bombardiert zu haben, in dem Chemikalien für die Waffenproduktion hergestellt würden./vee/DP/zb