Nach Ausbruch auf neues Jahreshoch überzeugt Silber weiter mit bullischer Price Action

Werbung

Silber profitiert trotz starkem US-Dollar von seinem Nimbus als Krisenwährung

Da sich die Lage im Nahen und Mittleren Osten nach dem Angriff auf ein Botschaftsgebäude des Iran in Syrien weiter zuspitzt, dürfte Silber wie die klassische Krisenwährung Gold ebenfalls von seinem Nimbus als „Sicherer Hafen“ profitieren. Bullisch zu werten ist auch die Tatsache, dass der Silberpreis kaum auf die Stärke des US-Dollars reagiert hatte. Da Silber wie andere Edel- und Industriemetalle wie Gold oder Kupfer in US-Dollar denominiert ist, verteuert es sich für Käufer vor allem in Emerging Markets wie China oder Indien. Trotz des anhaltenden Gegenwinds von der Währungsseite zog zuletzt vor allem in China die Nachfrage nach Silber deutlich an. Laut einem Bericht der Shanghai Securities News griffen Verbraucher vor allem während der Neujahrsfeierlichkeiten zum „Jahr des Drachen“ beherzt zu, wobei die Nachfrage bei Silberschmuck im Vergleich zum Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 um 155 % anzog.

Silver Institute erwartet für 2024 Rekordnachfrage bei Silber!

Angesichts der sich abzeichnenden Konjunkturbelebung dürfte auch die Silbernachfrage aus der Industrie in 2024 weiter kräftig anziehen. Laut einer Erhebung des „Silver Institute“ dürfte die globale Silbernachfrage demnach in 2024 mit rund 1,3 Milliarden Unzen den zweithöchsten Wert seit mehr als 10 Jahren erreichen. Hier ruhen die Hoffnungen vor allem auf China. Die jüngsten Daten zum Einkaufsmanager-Index der Industrie im Reich der Mitte zeigen, dass die chinesische Binnenwirtschaft ihre Talsohle mittlerweile durchschritten haben dürfte, nachdem dieser wichtige Indikator im März mit 50,8 Punkten erstmals seit mehr als sechs Monaten wieder oberhalb der Marke von 50 Punkten geschlossen hatte. Die Aussicht auf eine nachhaltige Belebung der chinesischen Binnenwirtschaft dürfte auch die Silbernachfrage kräftig ankurbeln. Denn das Industriemetall wird aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften in Schlüsselbranchen wie der Elektronik, der Chip- und Halbleiterindustrie sowie in der Automobilindustrie stark nachgefragt. Die Tatsache, dass China im Zuge der Energiewende den Ausbau seiner Solarkapazitäten weiter forciert und auch der Absatz bei E-Autos weiter anzieht, dürfte die Nachfrage nach Silber zusätzlich befeuern. Denn Silber spielt sowohl bei der Herstellung von Hochleistungssolarzellen als auch bei der Produktion von E-Autos eine wichtige Rolle. Da China knapp 18 % der weltweiten Silberproduktion nachfragt, dürfte die Silbernachfrage kräftig anziehen, sofern sich die chinesische Binnenwirtschaft nachhaltig erholt.

Trading-Taktik: Silber präsentierte sich in den vergangenen Wochen fester. Bullisch zu werten ist dabei die Tatsache, dass sich die Aufwärtsbewegung nach dem Breakout auf ein neues Jahreshoch oberhalb der Marke von 26,00 USD im Anschluss fortgesetzt hat. Nachdem zuletzt Intraday-Rücksetzer mit Käufen beantwortet wurden, präsentierte sich Silber nach kurzer Konsolidierung oberhalb der Marke von 27 USD im Anschluss fester, was kurzfristig für eine weitere Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spricht. Es bietet sich an, den Stop Loss bei bestehenden Long-Positionen auf 24,50 USD nachzuziehen.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DQ16YZ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen des Silber Future Contract-Rohstoffs. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,00.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 09.04.2024, DZ BANK AG / Online-Redaktion