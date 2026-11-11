DAX 26.543 +0,7%ESt50 6.369 +0,7%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,71 +0,7%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.420 +0,7%Euro 1,1135 -0,3%Öl 93,5 +2,1%Gold 4.043 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Nach Aussetzung

Lufthansa-Aktie steigt: Comeback nach Dubai

Lufthansa-Aktie steigt: Comeback nach Dubai

Der Lufthansa-Konzern wird die Flüge nach Dubai ab dem 25. November teilweise wieder aufnehmen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8.83 EUR 0.02 EUR 0.18 %
Charts | News | Analysen

Wie das Unternehmen mitteilte, wird die Lufthansa-Airline die Verbindung München-Dubai mit fünf wöchentlichen Flügen wieder aufnehmen. Eurowings wird Dubai von Berlin aus täglich anfliegen.

Werbung

Von Frankfurt aus ist die Lufthansa-Verbindung bis zum Ende des Winterflugplans 2026/27 jedoch weiterhin ausgesetzt. Das gilt auch für die Verbindungen von Austrian Airlines, Swiss und ITA Airways von und nach Dubai.

Die Lufthansa hatte die Flüge nach Dubai bis einschließlich 24. November für alle Fluggesellschaften der Gruppe ausgesetzt.

Im XETRA-Handel steigt die Lufthansa-Aktie zwischenzeitlich um 0,48 Prozent auf 8,84 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, Kvini / Shutterstock.com

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.11.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.