Aktien von Samsung und SK hynix schnellen wieder hoch: Dividendenfantasie & Rückkäufe beflügeln
Nach dem Kurseinbruch vom Vortag erholen sich die Aktien von Samsung und SK hynix am Donnerstag an der südkoreanischen Börse wieder deutlich.
Werte in diesem Artikel
- Speicherchip-Werte in Seoul nach schwerem Ausverkauf wieder kräftig im Plus
- Rückkaufprogramm von SK hynix sorgt für branchenweite Erleichterung
- Berichte über neues Ausschüttungsprogramm von Samsung nähren Fantasie bei Anlegern
Die Aktien von Samsung Electronics und SK hynix erholen sich am Donnerstag in Seoul wieder kräftig, nachdem sie am Vortag eingebrochen waren. Treiber des neuen Kurssprungs sind Medienberichte über ein möglicherweise historisches Ausschüttungsprogramm von Samsung sowie die Ankündigung eines milliardenschweren Aktienrückkaufs durch SK hynix.
Samsung will wohl Ausschüttungen an Aktionäre erhöhen
Die Aktie des weltweit größten Speicherchip-Herstellers Samsung steigt am Donnerstag in Seoul zeitweise um 9,19 Prozent auf 270.250 KRW. Damit macht der Titel einen Teil der Verluste vom Vortag wett, als es an der Börse in Seoul zu einem breiten Ausverkauf bei Halbleiterwerten gekommen war. Steigende US-Anleiherenditen und geopolitische Spannungen galten dabei als Ursache. Auslöser der heutigen Erholung sind nun Medienberichte, wonach Samsung noch im August ein neues Ausschüttungsprogramm im Umfang von mehr als 100 Billionen Won, umgerechnet rund 71,75 Milliarden US-Dollar, vorstellen könnte. Mit diesem soll angeblich ein Teil der Rekordgewinne durch den KI-getriebenen Chip-Superzyklus an Aktionäre weitergegeben werden. Der Vorstand solle demnach Ende August zusammenkommen, um einen Ausschüttungsplan mit einer Sonderdividende zu billigen, berichtet unter anderem Reuters. Für das neue Programm sollen dabei 50 Prozent des freien Cashflows aufgewendet werden. Samsung wollte sich zu den Berichten laut der Nachrichtenagentur bislang jedoch nicht offiziell äußern.
SK hynix-Aktie: Rückkauf über 40 Billionen Won
Für zusätzlichen Rückenwind im Sektor sorgt auch der Rivale SK hynix, der weltweit führende Hersteller von High-Bandwidth-Memory-Speicherchips für KI-Beschleuniger. Der Konzern hatte am Mittwoch ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von rund 40 Billionen Won beschlossen, die erworbenen Aktien sollen anschließend vollständig eingezogen werden. Auf Basis des Schlusskurses vom Vortag entspricht das etwa 24 Millionen Aktien oder rund 3,3 Prozent der ausstehenden Anteile. Der Rückkauf soll heute starten und rund drei Monate laufen. Das Programm wird von Marktbeobachtern als positives Signal für den gesamten Speicherchip-Sektor gewertet. Parallel hob SK hynix sein Ziel für die Kapitalrückgabe an: Statt bislang maximal 50 Prozent soll künftig mehr als die Hälfte des kumulierten freien Cashflows der Jahre 2025 bis 2027 an die Aktionäre zurückfließen.
Da die Ankündigungen am Mittwoch nach Handelsschluss in Südkorea erfolgten, hat die SK hynix-Aktie erst heute Gelegenheit, darauf zu reagieren: Sie legt am Donnerstag in Seoul ebenfalls deutlich zu, zeitweise um 12,53 Prozent auf 1.688.000 KRW, und erholt sich damit vom gestrigen Einbruch.
Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Samsung
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Samsung
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com, Michael Vi / Shutterstock.com
Aktuelle SK hynix ADR Aktie News
SK hynix ADR Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SK hynix ADR nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.