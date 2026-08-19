Aktien von Samsung und SK hynix schnellen wieder hoch: Dividendenfantasie & Rückkäufe beflügeln

Nach Ausverkauf

20.08.26 08:17 Uhr

Nach dem Kurseinbruch vom Vortag erholen sich die Aktien von Samsung und SK hynix am Donnerstag an der südkoreanischen Börse wieder deutlich.

• SK hynix kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von rund 40 Billionen Won an, das den Aktienkurs deutlich steigen ließ und das Ziel des Unternehmens, mehr als die Hälfte des freien Cashflows an Aktionäre zurückzugeben, weiter stärkt.

• Medien berichten, dass Samsung im August ein neues Ausschüttungsprogramm im Wert von über 71 Milliarden US-Dollar plant, um Rekordgewinne an Aktionäre weiterzugeben, wobei 50% des freien Cashflows verwendet werden sollen.

• Die Aktien von Samsung Electronics und SK hynix erholen sich in Seoul nach einem vorherigen Ausverkauf, getrieben durch Berichte über ein mögliches historisches Ausschüttungsprogramm bei Samsung und einen milliardenschweren Aktienrückkauf bei SK hynix.

Speicherchip-Werte in Seoul nach schwerem Ausverkauf wieder kräftig im Plus

Rückkaufprogramm von SK hynix sorgt für branchenweite Erleichterung

Berichte über neues Ausschüttungsprogramm von Samsung nähren Fantasie bei Anlegern

Werbung

Die Aktien von Samsung Electronics und SK hynix erholen sich am Donnerstag in Seoul wieder kräftig, nachdem sie am Vortag eingebrochen waren. Treiber des neuen Kurssprungs sind Medienberichte über ein möglicherweise historisches Ausschüttungsprogramm von Samsung sowie die Ankündigung eines milliardenschweren Aktienrückkaufs durch SK hynix.

Samsung will wohl Ausschüttungen an Aktionäre erhöhen

Die Aktie des weltweit größten Speicherchip-Herstellers Samsung steigt am Donnerstag in Seoul zeitweise um 9,19 Prozent auf 270.250 KRW. Damit macht der Titel einen Teil der Verluste vom Vortag wett, als es an der Börse in Seoul zu einem breiten Ausverkauf bei Halbleiterwerten gekommen war. Steigende US-Anleiherenditen und geopolitische Spannungen galten dabei als Ursache. Auslöser der heutigen Erholung sind nun Medienberichte, wonach Samsung noch im August ein neues Ausschüttungsprogramm im Umfang von mehr als 100 Billionen Won, umgerechnet rund 71,75 Milliarden US-Dollar, vorstellen könnte. Mit diesem soll angeblich ein Teil der Rekordgewinne durch den KI-getriebenen Chip-Superzyklus an Aktionäre weitergegeben werden. Der Vorstand solle demnach Ende August zusammenkommen, um einen Ausschüttungsplan mit einer Sonderdividende zu billigen, berichtet unter anderem Reuters. Für das neue Programm sollen dabei 50 Prozent des freien Cashflows aufgewendet werden. Samsung wollte sich zu den Berichten laut der Nachrichtenagentur bislang jedoch nicht offiziell äußern.

SK hynix-Aktie: Rückkauf über 40 Billionen Won

Für zusätzlichen Rückenwind im Sektor sorgt auch der Rivale SK hynix, der weltweit führende Hersteller von High-Bandwidth-Memory-Speicherchips für KI-Beschleuniger. Der Konzern hatte am Mittwoch ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von rund 40 Billionen Won beschlossen, die erworbenen Aktien sollen anschließend vollständig eingezogen werden. Auf Basis des Schlusskurses vom Vortag entspricht das etwa 24 Millionen Aktien oder rund 3,3 Prozent der ausstehenden Anteile. Der Rückkauf soll heute starten und rund drei Monate laufen. Das Programm wird von Marktbeobachtern als positives Signal für den gesamten Speicherchip-Sektor gewertet. Parallel hob SK hynix sein Ziel für die Kapitalrückgabe an: Statt bislang maximal 50 Prozent soll künftig mehr als die Hälfte des kumulierten freien Cashflows der Jahre 2025 bis 2027 an die Aktionäre zurückfließen.

Werbung

Da die Ankündigungen am Mittwoch nach Handelsschluss in Südkorea erfolgten, hat die SK hynix-Aktie erst heute Gelegenheit, darauf zu reagieren: Sie legt am Donnerstag in Seoul ebenfalls deutlich zu, zeitweise um 12,53 Prozent auf 1.688.000 KRW, und erholt sich damit vom gestrigen Einbruch.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.