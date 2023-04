Nach Beschwerde: Gratis-Reparatur von Nintendo Switch-Controllern

Aktien in diesem Artikel

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Besitzer und Besitzerinnen der Spielekonsole Nintendo Switch können defekte Joy-Con-Controller künftig lebenslang reparieren lassen. "Dadurch wird die Entsorgung nicht reparierter Controller und unnötiger Abfall vermieden", teilte Justizkommissar Didier Reynders am Dienstag in einer Pressemitteilung der EU-Kommission mit. Nach Angaben der Kommission führt das als "Joy-Con-Drift" bekannte Problem zur Unbrauchbarkeit der Controller. Es betrifft sowohl Nintendo Switch- als auch die etwas neueren Nintendo Switch Lite-Konsolen. Nintendo hat sich der Mitteilung zufolge zu den Reparaturen bereiterklärt.

Der europäische Verbraucherverband Beuc hatte sich zuvor bei der Kommission wegen des Problems mit der Spielekonsole beschwert. Allein bis Januar 2021 gab es laut Beuc fast 25 000 Beschwerden über den Controller-Defekt.

Nutzergruppen vermuten, dass es sich um einen Fall von vorzeitigem Verschleiß handelt. Die Nintendo Switch ist eine der weltweit beliebtesten Spielekonsolen. Die japanische Firma meldete Ende vergangenen Jahres weltweit mehr als 122 Millionen verkaufte Einheiten der Switch./edi/DP/jha

