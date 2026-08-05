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Nach Bilanz

Infineon-Aktie schwächer: Berenberg hält an Bewertung fest - Kursziel lässt weiter Luft nach oben

Infineon-Aktie schwächer: Berenberg hält an Bewertung fest - Kursziel lässt weiter Luft nach oben

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
59.46 EUR -1.04 EUR -1.72 %
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Die vom Chiphersteller Infineon avisierte Segmentmarge im vierten Geschäftsquartal sei niedriger als erwartet und für die Investoren mithin eine Enttäuschung, schrieb Tammy Qiu am Mittwoch. Dies gelte erst recht nach guten Nachrichten von Herstellern analoger Halbleiter.

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Im XETRA-Handel notiert die Infineon-Aktie am Freitag zeitweise 1,15 Prozent schwächer bei 59,39 Euro.

/rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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DatumRatingAnalyst
11:41 Infineon Outperform Bernstein Research
11:36 Infineon Buy Deutsche Bank AG
08:11 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:11 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)