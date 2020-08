CureVac-Aktie hebt ab - Monopolkommission für schnellen Ausstieg des Staates bei CureVac

Aktien in diesem Artikel CureVac 67,13 EUR

"Der Steuerzahler ist jetzt an einem Unternehmen beteiligt, das an der US-Technologiebörse NASDAQ notiert ist, und dessen Wert sehr volatil ist", sagte Wambach der "Rheinischen Post" laut Meldung vom Sonntag. "Diese Beteiligung mag in der Krise zu begründen sein, sollte aber nach der Krise auch wieder zügig beendet werden." Das Tübinger Biotechunternehmen hatte am Freitag erfolgreich sein Debüt an der Nasdaq gefeiert. Fortschritte bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs hatten das Interesse der Anleger kräftig beflügelt.

Wambach begrüßte zugleich, dass CureVac trotz der Staatsbeteiligung an die US-Börse gegangen sei. Es sei gut, dass CureVac an dem Plan festgehalten und ihn erfolgreich umgesetzt habe, so der Mannheimer Ökonom. "Eine Staatsbeteiligung sollte nicht dazu führen, dass Unternehmen an sinnvollen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen gehindert werden." CureVac hatte im Juli frisches Kapital bei neuen Investoren eingesammelt - darunter auch bei der staatlichen Förderbank KfW. Die Monopolkommission berät unter der Leitung von Wambach die Bundesregierung.

Im frühen Handel gewinnen die frisch an der NASDAQ kotierten Aktien von CureVac 44,19 Prozent auf zeitweise 78,73 US-Dollar.

Berlin (Reuters)

Bildquellen: Matthias Hangst/Getty Images