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Nach Buffett-Abgang

Berkshire Hathaway-Aktie im Blick: So schnitt die Investmentholding im ersten Quartal unter Greg Abel ab

02.05.26 14:03 Uhr
NYSE-Aktie Berkshire Hathaway im Blick: Quartalszahlen zeigen die Wahrheit - So schlägt sich Berkshire Hathaway unter Greg Abel wirklich | finanzen.net

Berkshire Hathaway hat am Samstag die Bücher geöffnet. Berichtet wurde über das erste Jahresviertel, in dem Starinvestor Warren Buffett nicht mehr die Richtung vorgab.

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Berkshire Hathaway Inc. B
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Die Bilanzveröffentlichungen der Investmentholding Berkshire Hathaway werden von Anlegern immer ganz genau unter die Lupe genommen. Für die Quartalszahlen zum ersten Jahresviertel 2026 dürfte das noch einmal in besonderem Maße gelten, denn es ist der erste Zeitraum, in dem Greg Abel die Geschicke des Anlagevehikels lenkte, nachdem Starinvestor Warren Buffett die Berkshire-Leitung zum Jahreswechsel abgegeben hatte. Die am Samstag vorgelegte Bilanz zeigt somit zum ersten Mal, wie sich Berkshire unter der neuen Führung schlägt.

Der Konzernumsatz belief sich im ersten Quartal 2026 auf 93,675 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs gegenüber den 89,725 Milliarden US-Dollar aus dem Vorjahreszeitraum entspricht. Analysten hatten im Vorfeld mit 92,910 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Das Ergebnis je A-Aktie lag bei 7.027 US-Dollar, verglichen mit 3.200 US-Dollar im Vorjahr. Für die B-Aktie meldete Berkshire einen Gewinn von 4,68 US-Dollar (Vorjahr: 2,13 US-Dollar). Mit diesen Ergebnissen lag das Unternehmen unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt 7.611,35 US-Dollar je A-Aktie und 5,08 US-Dollar je B-Aktie prognostiziert hatten.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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