STMicro-Aktie um Nulllinie: EU genehmigt Italien-Zuschuss für STMicroelectronics

Die Anlage von STMicroelectronics soll sich auf Siliziumkarbid-Wafer konzentrieren, die als Grundlage für Mikrochips dienen, welche in Elektrofahrzeugen, Schnellladestationen und dergleichen verwendet werden. Die für den Wettbewerb zuständige Vizepräsidentin der Kommission, Margrethe Vestager, erklärte, die genehmigte italienische Maßnahme werde die europäische Halbleiterlieferkette stärken.

Die Aktie von STMicro zeigt sich am Mittwoch an der EURONEXT in Paris zeitweise minimale 0,06 Prozent leichter bei 34,455 Euro.

Von Cecilia Butini

BRÜSSEL (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf STMicroelectronics N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf STMicroelectronics N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf STMicroelectronics N.V.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com