Nach Crash: Behörden ermitteln gegen Terra-Gründer Do Kwon

Do Kwon ist in der Krypto-Szene ein äusserst bekannter Name. Der Terra-Chef ist nicht erst durch den Einbruch des Stablecoins Terra UST und der Kryptowährung Terra LUNA in Verruf geraten. Auch zuvor war Do Kwon durch vermeintlich illegale Handlungen aufgefallen. Nun ermittelt die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gegen Do Kwon, gegen den auch in seiner Heimat Südkorea wegen des Terra-Debakels ermittelt wird.