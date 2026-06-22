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Heute im FokusUS-Iran-Gespräche: DAX schließt im Plus - 25.000er-Marke hält -- US-Börsen letztlich uneins -- RWE, Brenntag, HOCHTIEF, Zalando, OHB, Infineon, Intel, Micron, Rheinmetall, Tesla, SpaceX im Fokus
Arcosa: CRH kündigt milliardenschwere Übernahme an. SAP schaltet auf Informationsstille: Quiet Period vor den Q2-Zahlen beginnt. Apogee-Aktie: Milliarden-Übernahme durch AbbVie sorgt für Kurssprung. Ehemaliger Konteradmiral zieht in DroneShield-Verwaltungsrat ein. RWE: Gerüchte über Amprion-Aufstockung wirken nach. Super Micro-Aktie haussiert nach monumentalem NVIDIA-Deal.
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