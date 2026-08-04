AUMOVIO-Aktie: Neue Kapitalstrategie - Freie Mittel sollen in Rückkäufe fließen
Der Autozulieferer AUMOVIO will künftig freie Finanzmittel nach Dividendenzahlungen und nach Ausgaben für Zukäufe in Aktienrückkäufe stecken.
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Die neue Kapitalallokationsstrategie ziele darauf ab, Aktionäre angemessen am Unternehmenserfolg zu beteiligen, hieß es am Donnerstag vom MDAX-Unternehmen aus Frankfurt. Details werden im Laufe des Vormittags erwartet. AUMOVIO hatte sich bisher lediglich zum Ziel gesetzt, mittelfristig 10 bis 30 Prozent des Nettogewinns als Dividende auszuzahlen. Die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal sowie die Ende Juli gesenkte Jahresprognose bestätigte das Unternehmen.
/men/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: AUMOVIO SE
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|AUMOVIO Market-Perform
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