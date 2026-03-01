DAX23.919 +0,4%Est505.797 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2100 -4,1%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.834 -0,3%Euro1,1584 -0,2%Öl86,04 +2,1%Gold5.098 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX startet Erholungsversuch -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
Underweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BASF-Aktie Underweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BASF-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nach Drohnenangriff: Zypern strebt Nato-Beitritt an

06.03.26 09:29 Uhr

NIKOSIA (dpa-AFX) - Angesichts des Drohnenangriffs auf Zypern wird auf der EU-Inselrepublik ein Beitritt zur Nato diskutiert. "Wenn es möglich wäre, würden wir sogar morgen einen Antrag einreichen", sagte Präsident Nikos Christodoulidis dem griechischen Sender Skai. Er erklärte zugleich, dass Zypern bereits Vorbereitungen für einen möglichen Nato-Beitritt treffe. Auf militärischer, operativer und administrativer Ebene werde daran gearbeitet, damit das Land handeln könne, "sobald die politischen Bedingungen dies zuließen".

Wer­bung

Christodoulidis betonte jedoch, dass ein solcher Schritt derzeit nicht umgesetzt werden könne. Grund sei die langjährige Haltung der Türkei, die als Nato-Mitglied einen Beitritt Zyperns ablehnt. Über neue Mitglieder entscheidet das Bündnis einstimmig.

Drohnenangriff auf britischen Militärstützpunkt auf der Insel

Der Konflikt zwischen Zypern und der Türkei besteht seit der Teilung der Insel infolge der türkischen Invasion Zyperns 1974. Im Norden der Insel, der von türkischen Truppen besetzt ist, gibt es die nur von Ankara anerkannte Türkische Republik Nordzypern (KKTC). Ankara erkennt die Republik Zypern nicht an und weigert sich, solange es keine Lösung der Zypernfrage gibt, über einen Nato-Beitritt oder sogar eine Kooperation der Allianz mit der EU-Republik Zypern zu reden. Zwar gehört die gesamte Insel zur EU, doch das EU-Recht gilt faktisch nur im Süden.

Auslöser der aktuellen Diskussion über einen zyprischen Antrag zum Nato-Beitritt ist ein Drohnenangriff auf den britischen Militärstützpunkt nahe der zyprischen Hafenstadt Limassol in der Nacht zum Montag. Nach Angaben der Regierung in London entstand geringer Sachschaden an einem Hangar. Zyprische Medien berichteten unter Berufung auf Sicherheitskreise, die Drohnen könnten aus dem Libanon gestartet worden sein. Die Menschen auf Zypern sind seitdem besorgt./tt/DP/mis