Nach Eckdaten

Die PUMA-Zahlen kommen alles andere als gut an.

Bei den Aktien von PUMA) zeichnet sich am Donnerstag nach mauen Eckzahlen ein Kursrutsch ab. Hatten sie am Vortag noch gemeinsam mit adidas auf gute Quartals-Eckdaten des Konkurrenten reagiert, bringen enttäuschende Resultate bei PUMA nun einen herben Rückschlag. Auf der Plattform Tradegate wurden die Aktien am Morgen zehn Prozent unter ihrem XETRA-Schlusskurs gehandelt. adidas zeigten sich am Donnerstag vorbörslich wenig bewegt. PUMA hat im vierten Quartal zwar ein höheres operatives Ergebnis erzielt, die Erwartungen des Marktes jedoch deutlich verfehlt. Laut einem Händler werden einige Anleger davon auf dem falschen Fuß erwischt, nachdem adidas im besser abgeschnitten hatte als erwartet. Damit gebe es bei PUMA mehr Fragen als Antworten, schrieb die Barclays-Analystin Wendy Liu in einem ersten Kommentar. Das Bankhaus Metzler gab die bisherige Kaufempfehlung für PUMA auf.

Jefferies belässt PUMA auf 'Hold' - Ziel 40 Euro

RBC belässt PUMA auf 'Sector Perform' - Ziel 45 Euro

Wer­bung Wer­bung

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PUMA nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Eckdaten hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für PUMA nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Kennziffern des Sportartikelherstellers seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion.

UBS belässt PUMA auf 'Neutral' - Ziel 43,90 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für PUMA mit einem Kursziel von 43,90 Euro auf "Neutral" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des vierten Quartals seien schwächer als gedacht, schrieb Analyst Robert Krankowski am Mittwochabend. Der Fokus liege aber vor allem auf dem Kosteneffizienzprogramm Nextlevel. Der Konsens habe zwar bereits unter dem nun verschobenen Margenziel gelegen. Die Verzögerung dürfte dennoch Fragen aufwerfen.

Wer­bung Wer­bung

JPMorgan senkt Ziel für PUMA auf 42 Euro - 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für PUMA von 47 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Olivia Townsend sprach in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion von schwachen Quartalsergebnissen. Sie rechnet mit einer entsprechenden Kursreaktion, zumal auch die Signale für 2025 mau ausfielen. Der Konsens dürfte deutlich sinken.

NEW YORK dpa-AFX Broker und dpa-AFX