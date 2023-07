Nach Erdbeben in der Türkei: Konferenz zum Wiederaufbau in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Fünf Monate nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei findet am Donnerstag in Berlin eine Konferenz zum Wiederaufbau statt. Sie wird organisiert von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und türkischen Partnerorganisationen. Das Ausmaß an Zerstörung der Infrastruktur nach den Erdbeben sei immens, der Wiederaufbau werde viele Jahre in Anspruch nehmen, so die DIHK. Die Türkei sei dabei auf Unterstützung angewiesen, auch von Unternehmen aus Deutschland.

Zur Konferenz sind auch Videobotschaften von Bundeskanzler Olaf Scholz sowie vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geplant. Laut DIHK ist Ziel, für eine Wiederaufnahme oder Aufnahme gemeinsamer Geschäftsaktivitäten zu werben, außerdem gehe es darum, vor Ort Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen.

Anfang Februar wurden der Südosten der Türkei sowie Teile Syriens von mehreren verheerenden Erdbeben getroffen. Es gab Zehntausende Todesopfer, Millionen von Menschen wurden obdachlos. Häuser, Schulden oder Krankenhäuser müssen nun wiederaufgebaut werden./hoe/DP/jha