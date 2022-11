Nach Explosion: Polens Präsident spricht mit Biden und Zelenskyj

WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach einer Explosion mit zwei Toten in Polens Grenzgebiet zur Ukraine hat Staatsoberhaupt Andrzej Duda mit US-Präsident Joe Biden und mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen. Dies teilte Dudas Kanzleichef Jakub Kumoch am Dienstag per Twitter mit.

Bei der Explosion in dem Dorf Przewodow waren nach Angaben der Feuerwehr zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Regierungssprecher bestätigte die Information. Zu den Ursachen der Explosion machte weder die Feuerwehr noch die Regierung nähere Angaben. Unbestätigte Berichte sprachen von Raketeneinschlägen. Polen hat einen Teil seiner Streitkräfte und anderer uniformierter Dienste in erhöhte Bereitschaft versetzt./dhe/DP/he