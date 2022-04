NEL-Aktie: Barclays belässt NEL ASA auf 'Overweight' - Kursziel unverändert

Analyst James Hosie verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass dies die weltweit erste vollautomatische Produktionslinie für Elektrolyseure sei, in denen Wasser durch Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt werde. Der NEL -Standort könne auf 2 Gigawatt pro Jahr ausgebaut werden und sei Teil größerer Ambitionen, die weltweite Produktionskapazität bis zum Jahr 2025 auf 10 Gigawatt pro Jahr zu steigern.

/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2022 / 14:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / 14:51 / GMT

LONDON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf NEL ASA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf NEL ASA

Bildquellen: NEL ASA, Postmodern Studio / Shutterstock.com