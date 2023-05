JPMorgan-Aktie an der NYSE vorbörslich freundlich: JPMorgan stockt Prognose für Nettozinsüberschuss auf

Der Nettozinsüberschuss exklusive des Investmentbankings solle dieses Jahr rund 84 Milliarden US-Dollar (77,7 Milliarden Euro) betragen, teilte das Institut am Montag in New York im zuge einer Investorenveranstaltung mit. Bislang lag die Prognose bei 81 Milliarden Dollar. Die mittelfristigen Auswirkungen der Übernahme auf das Zinsergebnis seien noch nicht abzusehen, hieß es weiter. Außerdem bestätigte das Management die Kostenprognose, klammert dabei aber die Auswirkungen der First Republic Bank aus. Sie war im April wegen massiver Kapitalabflüsse ins Schleudern geratenen und JPMorgan hatte sie in einer von Aufsichtsbehörden organisierten Auffangaktion übernommen.

Die JPMorgan-Aktie legt im vorbörslichen NYSE-Handel am Montag zeitweise um 0,23 Prozent auf 139,50 US-Dollar zu.

/lew/mis

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, TK Kurikawa / Shutterstock.com