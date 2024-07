Nach Flugausfällen: Andrang am Ärmelkanal

DOVER/FOLKESTONE (dpa-AFX) - Nach zahlreichen Flugausfällen durch globale Computerprobleme weichen viele Reisende in Großbritannien auf Verbindungen am Ärmelkanal aus. Der Hafen von Dover mahnt die Menschen, vorher eine Reservierung zu machen.

"Wir beobachten Hunderte von gestrandeten Flugpassagiere, die am Hafen ankommen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie vor ihrer Ankunft eine Buchung haben", hieß es in einer Mitteilung des Fährhafens am Ärmelkanal.

Notfalls unterwegs noch ein Ticket herunterladen

Am Morgen hatte es zunächst Berichte über lange Wartezeiten an der wichtigsten Fährroute von Großbritannien nach Frankreich gegeben.

Die Verwaltung der Grafschaft Kent warnte davor, ohne Reservierung zum Fährhafen oder zum Eurotunnel anzureisen. "Sowohl die Fähren von Dover als auch der Autozug nehmen heute keine unangemeldeten Passagiere an. Bitte buchen Sie im Voraus, bevor Sie zum Hafen fahren", hieß es in der Mitteilung auf X.

Der Geschäftsführer des Hafens, Doug Bannister, rief gestrandete Passagiere trotzdem dazu auf, nach Dover zu kommen. "Wir haben Kapazitäten", sagte er der britischen Nachrichtenagentur PA. Notfalls sollten die Leute unterwegs noch ein Ticket kaufen und herunterladen.

Infolge der globalen IT-Probleme fielen an mehreren Flughäfen in Großbritannien am Freitag zahlreiche Flüge aus. Viele Urlauber konnten ihre Reisen deshalb nicht wie geplant antreten./cmy/DP/he