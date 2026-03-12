Nach Geschäftszahlen

Mehrere Investmentbanken bewerten die Aktie von Zalando nach der Bilanz-Vorlage weiterhin positiv. Das kommt bei den Anlegern gut an.

• Zalando veröffentlicht solide Geschäftszahlen für 2025

• Analysten geben recht unterschiedliche Kursziele aus

• Die Institute heben das Wachstumspotenzial hervor

Zalando hat 2025 seinen Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient. Wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab, profitierte man dabei insbesondere von der Übernahme des Konkurrenten ABOUT YOU sowie vom Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung startet das Management zudem mit einem Aktienrückkaufprogramm.

Diese Neuigkeiten kamen bei zahlreichen Analysten gut an, sie sehen bei dem Online-Modehändler weiteres Kurspotenzial. Auch wenn es dabei unterschiedliche Zielmarken gibt, reagieren die Börsen dennoch erfreut. Nachdem die Zalando-Aktie bereits am Donnerstag 9,5 Prozent stärker in den Feierabend ging, kann sie nun im Freitagshandel via XETRA zeitweise um weitere beachtliche 7,18 Prozent auf 23,60 Euro zulegen.

Berenberg erfreut über angehobene Prognose

Die Privatbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG bleibt laut dpa-AFX optimistisch für die Zalando-Aktie und hat in einer aktuellen Studie bei einem Kursziel von 53 Euro die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Meinung der Analystin Anne Critchlow profitiert der Online-Modehändler bereits vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) und habe beruhigende Jahreszahlen sowie ein überraschend gutes bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) für das Schlussquartal vermeldet. Positiv stimmt die Analystin insbesondere Zalandos angehobene bereinigte EBIT-Prognose für das laufende Jahr 2026.

Jefferies sieht weiterhin eine Wachstumschance

Auch das Analysehaus Jefferies empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf. Das Institut bestätigte seine Einstufung "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro. Nach Ansicht von Analyst Frederick Wild bleibt die Aktie des Onlinehändlers dank Marktanteilsgewinnen, Kosten- und Synergieeffekten eine der attraktivsten Wetten auf die Ergebnisdynamik im europäischen Einzelhandel. Zudem hätten die jüngsten Geschäftszahlen einen überzeugenden Kontrapunkt zur dominierenden These von der Gefährdung durch Künstliche Intelligenz (KI) geliefert.

Barclays hebt Kursziel deutlich an

Die britische Investmentbank Barclays zeigt sich nun zuversichtlicher als zuvor. Die britische Bank bekräftigte ihre "Overweight"-Einstufung und erhöhte das Kursziel von 28 auf 35 Euro. Analystin Sarah Roberts zeigt sich nach den soliden Bilanzzahlen noch überzeugter von ihrer Empfehlung. Der Wachstumstrend verbessere sich und die Synergien mit ABOUT YOU seien größer als erwartet, hieß es. Positiv bewertet Roberts zudem die klarere KI-Perspektive des Onlinehändlers.

Bernstein: Zalando verdient Geld

Auch die Einstufung der Investmentbank Bernstein wird optimistischer. So setzte Bernstein-Experte William Woods ein Kursziel von 25 Euro an und gab sein "Underperform"-Votum auf. "Zalando ist zwar nur ein Kaufhaus, aber ein Kaufhaus, das Geld verdient", argumentiert Woods. Er lobte den verbesserten Barmittelzufluss und den Start von Ausschüttungen an die Anleger. Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz sieht er gelassen und befürchtet keine existenzgefährdende Verdrängung.

Deutsche Bank: Zielspanne für 2026 über den Erwartungen

Deutsche Bank Research hat angesichts der erfreulichen Entwicklung in 2025 Zalando mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Adam Cochrane hob in seiner Einschätzung hervor, dass die Mitte der Zielspanne für 2026 über den Erwartungen liegt. Aktienkurs und Bewertung hätten sich indes in den vergangenen zwölf Monaten wegen KI-Sorgen, die anhalten dürften, von der Geschäftsentwicklung abgekoppelt. Doch Zalando nehme in diesem Bereich eine wichtige Rolle ein, schrieb der Experte.

UBS sieht guten Jahresauftakt

Auch die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" belassen - mit einem Kursziel von 36,50 Euro. Dem Online-Moedehändler sei ein guter Start ins Jahr 2026 gelungen, kommentierte Yashraj Rajani den Geschäftsbericht. Auch die Zahlen zum Schlussquartal 2025 böten den Optimisten am Markt Nahrung, so seine Einschätzung.

Obwohl die sechs Häuser somit unterschiedliche Zielmarken ausrufen, so ist der Tenor ähnlich: Alle sechs Institute empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf beziehungsweise gewichten sie überdurchschnittlich weil sie vom Wachstumspotenzial des Online-Modehändlers überzeugt sind.

