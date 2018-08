Infineon optimistischer für das Gesamtjahr - Aktie legt zu

Der Umsatz dürfte im am 30. September endenden Geschäftsjahr um 6,4 bis 7,4 Prozent steigen und damit am oberen Ende der zuvor prognostizierten Spanne von 4 bis 7 Prozent liegen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Neubiberg mitteilte. Die operative Marge sieht Infineon nun bei 17,5 Prozent, anstelle bei 17 Prozent.

Dabei verschaffte der zuletzt wieder stärkere US-Dollar dem Unternehmen Entlastung. Der Umsatz stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis nahm um 5 Prozent auf 356 Millionen Euro zu. Netto verdiente Infineon mit 271 Millionen Euro 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auch im Quartalsvergleich konnten Umsatz und operatives Ergebnis zulegen. Damit erreichte Infineon das obere Ende der eigenen Erwartungen.

Die Zahlen haben den Aktionären von Infineon Freude gemacht. Im frühen Handel stiegen die Titel um 2,43 Prozent auf 23,21 Euro.

Das dritte Quartal habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Thomas Becker von der Commerzbank. Ein anderer Börsianer lobte insbesondere das Segmentergebnis, das deutlich besser als prognostiziert ausgefallen sei.

