Grünes Licht für BlackRock für eigenes Fondsgeschäft in China

Die dortigen Aufsichtsbehörden gaben der vollständigen China-Tochter des New Yorker Vermögensverwalters grünes Licht, ihren Betrieb in der Volksrepublik aufzunehmen. Der neuerliche Startschuss ist der jüngste in einer Reihe. China hat bereits mehrere Genehmigungen erteilt, um US-Banken und Investmentfirmen nach dem jüngsten Handelsabkommen zwischen Washington und Peking einen besseren Zugang zu seinen Märkten zu ermöglichen.

BlackRock, mit einem verwalteten Vermögen von 9 Billionen Dollar der weltweit größte Vermögensverwalter, hat die Expansion nach China zu einer Priorität gemacht. Im vergangenen August gab die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde bereits die Genehmigung zur Gründung eines Fondsgeschäfts. Nun darf mit dem Verkauf von Fonds auch begonnen werden.

Der US-Riese gehört zu den ersten Auslandsfirmen, die diesen Meilenstein erreichen. Andere globalen Investmentanbieter, die ebenfalls eigene Fondsanbieter in China gründen, sind Fidelity International und der Vermögensverwalter von JPMorgan.

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: Andrew Burton/Getty Images