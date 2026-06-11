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Nach Hauptversammlung

HHLA-Aktie schwächer: Stadt und Reederei schließen Minderheitsaktionäre aus

12.06.26 12:14 Uhr
HHLA-Aktie leichter: Hamburg und MSC drängen Minderheitsaktionäre raus | finanzen.net

Die Stadt Hamburg und die Schweizer Containerreederei MSC führen den Hafenlogistiker HHLA künftig allein.

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HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)
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Die Hauptaktionäre haben am Donnerstag auf der ordentlichen Hauptversammlung den Ausschluss der Minderheitsaktionäre beschlossen, wie die HHLA in der Nacht zu Freitag mitteilte. Entschädigt werden die Anleger mit 21,16 Euro je Aktie. Der sogenannte Squeeze-out wird mit Eintrag ins Handelsregister wirksam.

Der Verein Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre hatte in einem Gegenantrag kritisiert, dass MSC seinen Einfluss ausweite. "Die Gefahr einer zunehmenden Machtverschiebung zugunsten eines privaten globalen Schifffahrtskonzerns und zulasten von Transparenz, Mitbestimmung und öffentlicher Kontrolle ist erheblich gewachsen", hieß es in dem Antrag.

MSC bot zuvor 16,75 Euro je Aktie

Die Stadt und die Reederei hielten über die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft bereits mehr als 95 Prozent der zum Börsenhandel zugelassenen HHLA-Aktien. Ein solcher Anteil ist nach dem Aktienrecht nötig, um den Ausschluss der Minderheitsaktionäre beschließen zu können.

Die nach Transportvolumen weltgrößte Containerreederei MSC ist im November 2024 bei der HHLA eingestiegen. Der Einstieg war umstritten und löste Proteste von Gewerkschaftern aus. Abgemacht ist, dass die Stadt mit 50,1 Prozent der Anteile die Mehrheit an dem Konzern, der Containerterminals in Hamburg und im Ausland betreibt, halten wird.

2023 hatte MSC über eine Tochtergesellschaft angeboten, Aktionären 16,75 Euro je Aktie zu zahlen. Die Abfindung fällt um mehr als ein Viertel höher aus.

Am Freitag notiert die HHLA-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,45 Prozent tiefer bei 21,90 Euro.

/lkm/DP/stk

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: HHLA

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