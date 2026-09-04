Nach Hinweis aus Bekennerbrief: Einsatz am Kraftwerk

04.09.26 11:49 Uhr

ESCHWEILER (dpa-AFX) - Die Polizei zieht nach einem Hinweis aus einem Bekennerschreiben immer mehr Kräfte im Umfeld des Kraftwerks Weisweiler bei Aachen zusammen. Mitarbeiter der Spurensicherung sind in Schutzanzügen und mit Atemschutz im Einsatz. Sie fokussieren sich auf mehrere Stellen auf einem Feld und in einem Gebüsch in unmittelbarer Nähe des Kraftwerks und einem Umspannwerk in der Stadt Eschweiler, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Bereiche wurden von Beamten mit Fotos dokumentiert.

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Zuvor waren zwei Bekennerschreiben aufgetaucht, die nach dpa-Informationen beide von einem Mann aus Gevelsberg bei Hagen stammen sollen. Darin hatte der Mann die jüngsten Angriffe auf das Energienetz in Brandenburg und in Nordrhein-Westfalen für sich reklamiert. Außerdem hatte er Weisweiler als weiteren Tatort genannt. Die Polizei hatte daraufhin am Freitagmorgen damit begonnen, das Gelände rund um das Kraftwerk abzusuchen. Was dort womöglich gefunden wurde, sagte die Polizei zunächst nicht./mhe/DP/jha