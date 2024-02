Amgen-Aktie vorbörslich fester: Amgen steigert Quartalsumsatz kräftig - Weiterer Umsatzanstieg erhofft

Nach Horizon-Übernahme

Der US-Biotechkonzern Amgen hofft nach der Übernahme von Horizon Therapeutics auf einen kräftigen Umsatzanstieg im laufenden Jahr.

Die Erlöse sollen um 20 Prozent auf 32,4 bis 33,8 Milliarden US-Dollar steigen, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten rechnen bisher mit 32,5 Milliarden Dollar. Den bereinigten Gewinn je Aktie sieht Amgen 2024 bei 18,90 bis 20,30 Dollar (Prognose: 19,83). Amgen hatte die knapp 30 Milliarden Dollar schwere Übernahme des britischen Pharmakonzerns im Oktober abgeschlossen.

Das Ergebnis des vierten Quartals übertraf die durchschnittlichen Markterwartungen. Der Umsatz legte im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um ein Fünftel auf 8,2 Milliarden Dollar zu. Dabei nagten etwas niedrigere Preise am noch höheren Mengenwachstum. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 15 Prozent auf 4,71 Dollar zu. Auch hier hatten Experten mit weniger gerechnet.

An der Börse fiel es Anlegern offenbar schwer, das Gesamtpaket zu beurteilen. Die Amgen-Aktie lag am Dienstag im nachbörslichen Handel letztlich mit 0,34 Prozent im Minus bei 315,00 US-Dollar, nachdem sie in einer ersten Reaktion noch um fast ein Prozent zugelegt hatte. Im vorbörslichen Handel am Mittwoch gewinnt das Papier nun wiederum zeitweise 1,02 Prozent auf 319,28 US-Dollar.

/he

THOUSAND OAKS (dpa-AFX)