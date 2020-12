WACKER CHEMIE-Aktie: WACKER CHEMIE beruft Christian Hartel zum künftigen CEO - WACKER-Aktie gibt nach

Der Aufsichtsrat hat Christian Hartel zum neuen CEO berufen, er folgt auf Rudolf Staudigl, der nach der Hauptversammlung am 12. Mai in den Ruhestand geht, wie der Münchener MDAX -Konzern mitteilte. Hartel, 49, ist derzeit im Vorstand für die Geschäftsbereiche Polymers und Biosolutions zuständig. Er gehört dem Vorstand seit 2015 an.

Zeitgleich wird Angela Wörl, 53, als Arbeitsdirektorin in den Konzernvorstand aufrücken. Wörl leitet derzeit bei WACKER den Zentralbereich Personal. Ihr Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Die WACKER CHEMIE-Aktie rutscht im Donnerstagshandel ab: Am Vormittag geht es im XETRA-Handel um 2,39 Prozent auf 110,45 Euro nach unten.

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: WACKER Chemie