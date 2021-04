Nach Klima-Urteil: Grüne fordern Scheuer zum Handeln auf

GO

Heute im Fokus

Wall Street legt letztlich zu -- DAX beendet Handel in Rot -- McDonald's übertrifft Erwartungen -- Lufthansa mit Milliardenverlust -- Apple, Merck & Co, BASF, AIXTRON, Drägerwerk im Fokus

Wirecard-Insolvenzverwalter findet Käufer für Vietnam-Tochter. Corona-Pandemie bremst Bristol-Myers Squibb weiter. McDonald's übertrifft im 1. Quartal Markterwartungen. Unerwartet schwacher Jahresstart für Merck & Co. Ford schreibt wieder schwarze Zahlen. 5G treibt QUALCOMM-Geschäft an. Gottschalk zum Aufsichtsratschef der Commerzbank gewählt. BMW reduziert Produktion in zwei Werken wegen Chip-Knappheit.