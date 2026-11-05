DAX 26.580 +0,5%ESt50 6.299 +0,5%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,56 -1,8%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 70.858 -1,1%Euro 1,1223 -0,1%Öl 97,5 +3,0%Gold 4.115 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Nach Kollision: Keine Norwegen-Reise für 'Mein Schiff 3'

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7.58 EUR 0.12 EUR 1.58 %
Charts | News | Analysen

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Wegen umfangreicherer Reparaturarbeiten an dem bei einer Kollision beschädigten Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" sagt TUI Cruises die nächste für Mitte November geplante Reise mit dem Ozeanriesen ab. Die Sicherheit der Gäste und der Besatzung habe "jederzeit höchste Priorität", teilte die Reederei mit. "Wir möchten sicherstellen, dass alle notwendigen Arbeiten sorgfältig abgeschlossen werden, bevor die "Mein Schiff 3" ihren Reisebetrieb wieder aufnimmt." Ursprünglich war mit der "Mein Schiff 3" eine Norwegenreise vom 14. bis 28. November vorgesehen.

Werbung

Nach dem Zusammenstoß mit zwei Containerschiffen am 25. Oktober war das beschädigte Kreuzfahrtschiff am vergangenen Sonntag in die Lloyd Werft Bremerhaven gekommen. Dort soll die "Mein Schiff 3" repariert werden. Die entstandenen Schäden würden dort umfassend begutachtet und repariert, teilte Tui Cruises weiter mit. "Dabei hat sich gezeigt, dass die Arbeiten mehr Zeit in Anspruch nehmen werden."

Wann das Kreuzfahrtschiff wieder fahren soll

Das nahezu voll besetzte Kreuzfahrtschiff war beim Auslaufen mit zwei Containerschiffen zusammengestoßen. Nach Erkenntnissen der Polizei wurde das riesige Schiff von einer Böe erfasst und trieb auf die zwei Containerschiffe zu, die am Container-Terminal Stromkaje festgemacht waren. Bei dem Zusammenstoß entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in siebenstelliger Höhe. Die geplante mehrwöchige Reise des Tui-Schiffes in Richtung Kanaren wurde abgesagt.

Laut der Reederei ist geplant, dass die reparierte "Mein Schiff 3" vom 28. November an wieder regulär und nach ihrem vorgesehenen Fahrplan fahren soll. Dann ist nach früheren Angaben eine Kreuzfahrt von Bremerhaven nach Oslo und Kiel geplant. Gäste und Vertriebspartner sollten so früh wie möglich informiert werden, sollte sich an diesem Plan etwas ändern, teilte Tui Cruises mit./len/DP/jha

Aktuelle TUI Aktie News

Werbung

TUI Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.10.26 TUI Overweight Barclays Capital
23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.