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Schneider Electric-Aktie: Auf Rekordkurs dank Softbank

01.06.26 10:59 Uhr
Schneider Electric-Aktie: Softbank-Deal treibt Richtung Rekord | finanzen.net

Die Aktien von Schneider Electric begeben sich zum Wochenbeginn dank einer Kooperation mit der Softbank auf Rekordkurs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider Electric S.A.
278,65 EUR 7,45 EUR 2,75%
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Die Aktien von Schneider Electric haben am Montag mit einem Kursplus von gut 3 Prozent auf 278,90 Euro ihren Korrekturtrend seit dem Rekord vor fast einem Monat geknackt. Zuletzt ging es via XETRA zeitweise um 3,87 Prozent nach oben auf 280,50 Euro. Damals hatten die Papiere der Franzosen 287,90 Euro gekostet.

Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs verwies auf die bis zu 75 Milliarden Euro schwere Kooperation mit der japanischen SoftBank beim Aufbau von KI-Rechenzentren in Frankreich. Bei erster grober Rechnung entspreche der Deal 3 bis 4 Prozent des Konzerngewinns von Schneider, die 2025 rund 30 Prozent ihrer Umsätze mit Rechenzentren erzielt hätten.

Costa hat für die Schneider-Aktien ein Kursziel von 316 Euro angesetzt. Die Papiere stehen als eine der überzeugendsten Anlageideen auch wieder auf der Juni-Version der "European Conviction List - Directors' Cut". Neu hinzugekommen sind Siemens Energy - unter anderem dank des Strombedarfs von Rechenzentren.

/ag/stw/zb

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Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

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