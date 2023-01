BVB-Aktie: Haller vor Borussia Dortmund-Comeback - Reus fehlt gegen Augsburg

Nach Chemotherapien und zwei Operationen gehört der 28 Jahre alte Torjäger für das heutige Spiel (15.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg zum Aufgebot von Borussia Dortmund ), sitzt aber zunächst auf der Bank. Der im vergangenen Sommer an Hodenkrebs erkrankte ivorische Nationalspieler hat bisher noch kein Pflichtspiel für den BVB bestritten. Dagegen gehört der erst vor wenigen Tagen von Union Berlin verpflichtete Neuzugang Julian Ryerson zur Startelf. Neben Thomas Meunier, Mateu Morey und Emre Can muss der Dortmunder Fußball-Lehrer Edin Terzic auf Kapitän Marco Reus verzichten, der wegen einer Erkrankung in dieser Woche nicht trainiert hatte.

Beim FC Augsburg setzt Trainer Enrico Maaßen von Beginn an auf die Neuzugänge Dion Beljo und Arne Engels. Die ebenfalls vor wenigen Tagen verpflichteten Kelvin Yeboah, Irvin Cardona und David Colina sitzen auf der Bank.

RB Leipzig offenbar an Reus-Verpflichtung interessiert

DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig prüft Medienberichten zufolge eine mögliche Verpflichtung von Marco Reus. Sky und Sport1 berichteten am Sonntag von einem Kontakt der Sachsen zu Reus' Berater Dirk Hebel an diesem Bundesliga-Wochenende. Der Vertrag des 33 Jahre alten Reus bei Borussia Dortmund ( BVB (Borussia Dortmund) ) läuft am Saisonende aus.

Leipzigs neuer Sportchef Max Eberl äußerte zuletzt im TV-Sender Bild: "Generell ist es so, dass ablösefreie Spieler einen sehr großen Markt gefunden haben. Wenn Spieler ablösefrei sind, dann sollte man sich mit jedem einzelnen zumindest beschäftigen." Der 49-Jährige hatte Reus 2009 zu Borussia Mönchengladbach gelotst. "Marco ist eher die Kategorie Führungsspieler, der einen Kader durch seine Erfahrung stärker machen kann", sagte Eberl.

DORTMUND (dpa-AFX)

