Apple-Aktie im Plus: Apple ändert Zahlungsregeln im App Store für andere Entwickler

So sollen dann andere Medien-App-Anbieter einen In-App-Link zu ihrer Website einbinden können, über den Nutzer ein Konto einrichten oder verwalten können, erklärte Apple und wies darauf hin, dass die Vereinbarung zwar mit der Japan Fair Trade Commission getroffen wurde, aber dennoch weltweit ab 2022 gelten soll.

Spotify und andere Technologieunternehmen bezeichnen Apples Beschränkungen seit Jahren als unfair und wettbewerbswidrig, denn die Kalifornier hatten ihnen zuvor untersagt, ihre Nutzer auf Anmeldemöglichkeiten außerhalb des App Stores hinzuweisen.

Die neue Regelung gilt jedoch nicht für alle Transaktionen über den App Store. Spielorientierte In-App-Käufe erfordern nach wie vor die Nutzung des Apple-Zahlungssystems. Derzeit klagt der Videospielhersteller Epic Games gegen Apple im Zusammenhang mit dieser Praxis. In dem Prozess geht es darum, dass Epic Games nicht länger 30 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf von Digitalinhalten der Spiele-App "Fortnite" auf iPhones an Apple abgeben will. Apple hatte das Spiel aus seinem App-Store verbannt, weil Epic ein eigenes Bezahlsystem an Apple vorbei installieren wollte. Zwar ist das Spiel an sich kostenlos, aber die Nutzer können es kostenpflichtig erweitern.

Im Handel an der NASDAQ zeigt sich die Apple-Aktie 0,96 Prozent fester bei 153,98 US-Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com