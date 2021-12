Nach Kritik in Brüssel: Athen lockert Testpflicht für Einreisende

ATHEN (dpa-AFX) - Mit ihrem Alleingang bei der Testpflicht für Einreisende hat die griechische Regierung für Verwirrung gesorgt. Ursprünglich sollten ab Sonntag alle Griechenlandbesucher einen negativen PCR-Test vorweisen müssen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Athen wollte damit die Ausbreitung der Omikron-Variante bekämpfen - in Griechenland gibt es bisher 17 offiziell registrierte Fälle.

Beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel hagelte es jedoch Kritik - unter anderem sprachen sich der französische Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz gegen eine verpflichtende PCR-Testpflicht für Reisende innerhalb der EU aus. Athen verfügte daraufhin eine Lockerung. Nun gilt: Wer einreist, braucht von diesem Sonntag an (5.00 Uhr MEZ) einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test oder einen höchstens 24 Stunden alten Schnelltest. Die Regel soll zunächst bis zum 10. Januar gelten./axa/DP/jha