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Nach Kritik

Ulmen verliert Sprecherrolle in 'Grüffelo'-Hörspielen von tonies - Aktie im Plus

22.05.26 17:26 Uhr
tonies-Aktie im Fokus: Tonies ersetzt Ulmen als "Grüffelo"-Sprecher | finanzen.net

Der Schauspieler Christian Ulmen verliert nach Kritik eine Sprecherrolle in einem Kinderhörspiel des Spielwarenherstellers tonies.

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Das Unternehmen hat nun eine neue Version der Geschichten über den "Grüffelo" herausgebracht. Die Rolle der Maus in den beiden Geschichten wird demnach nicht länger von Ulmen gesprochen, wie tonies in Düsseldorf mitteilte. Zuvor hatte "Bild" über die Neubesetzung berichtet.

"Viele Eltern und auch Handelspartner haben sich mit Sorgen und Bedenken an uns gewandt", teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. "Solches Feedback nehmen wir sehr ernst." Deswegen habe sich die Firma entschieden, den Verkauf des betroffenen Produkts auf der eigenen Webseite zunächst zu stoppen und die Rolle von Ulmen neu aufnehmen zu lassen. Diese Version des Hörspiels sei nun verfügbar und wieder im Verkauf erhältlich. Neue Stimme der Maus ist der Sprecher Tim Kreuer, wie tonies bestätigte.

Ulmens Ex-Frau, die Schauspielerin Collien Fernandes, wirft ihm vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Via XETRA zeigt sich die tonies-Aktie vor dem Wochenende zeitweise 2,52 Prozent fester bei 10,56 Euro.

/fro/DP/zb

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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