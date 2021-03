Visa und MasterCard verschieben Gebührenerhebung - Aktien in Grün

Die beiden Konzerne verwiesen zur Begründung auf das Andauern der Pandemie, deshalb sollen die höheren Gebühren für Händler erst ab April 2022 greifen.

Visa und MasterCard wollten die Händlergebühren um 0,05 bis 0,1 Prozentpunkte erhöhen. Das klingt wenig, summiert sich für die beiden Kreditkartenanbieter aber auf hunderte Millionen Dollar. Im Senat war das auf Kritik der Parlamentarier gestoßen, die sich in einem Brief an die Konzernchefs der beiden Unternehmen wandten.

Die Aktien bewegen sich am Dienstag an der NYSE auf einem freundlicheren Niveau. Während Visa-Titel zweitweise 0,34 Prozent auf 224,03 US-Dollar zulegen, klettern MasterCard-Papiere um 0,54 Prozent auf 383,84 US-Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)

