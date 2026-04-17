KI-Ängste haben Tech- und KI-Werte stark unter Druck gesetzt. Doch Jefferies sieht genau darin eine Kaufchance - insbesondere bei diesen Aktien. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Iran öffnet Straße von Hormus: Dow letztlich stark -- DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix-Ausblick enttäuscht -- Manycore, ITM Power, Mercedes im Fokus WACKER CHEMIE hebt Umsatzprognose für 2026 an. Rüstungsaktien im Aufwind. Aktien von SAP, IONOS, TeamViewer gefragt: Rekordjagd der US-Tech-Werte beflügelt. Alstom stürzt wegen enttäuschendem Ausblick ab. Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Prosus senkt Anteil - Verkauf an Uber. Microsoft-Aktie zündet den Turbo. Höhenflug von Allbirds-Aktie flaut etwas ab. Quantenaktien geht die Puste aus.

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