Panik lässt nach, aber Risiko bleibt: Dow Jones dreht ins Minus

Der Dow Jones startete am Dienstag marginale 0,08 Prozent höher bei 27.170,34 Punkten in den Handel. Im weiteren Verlauf dreht er jedoch in die Verlustzone und verbucht derzeit ein Minus von 0,55 Prozent auf 26.998,20 Zähler.

Am Montag hatte der bekannteste US-Aktienindex wegen Sorgen über eine erneute Corona-Welle zeitweise den niedrigsten Stand seit Anfang August markiert, bis zum Börsenschluss sein Minus aber auf knapp zwei Prozent eingedämmt.

"Die ursprüngliche Panik hat nachgelassen, nicht aber das Risiko eines Lockdowns", gab Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda Europe zu bedenken. Die täglichen Corona-Infektionszahlen stiegen, weshalb wieder zunehmend Restriktionen im öffentlichen Leben griffen. Die Regierungen weltweit versuchten zwar, erneute landesweite Lockdowns zu vermeiden. Doch etwa in Großbritannien werde bereits über einen solchen Schritt nachgedacht.

Derweil setzt der US-Häusermarkt im Nachgang zur Corona-Krise seine starke Erholung fort. Die Verkäufe bestehender Häuser stiegen im August zum Vormonat um 2,4 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Dienstag in Washington mitteilte.

