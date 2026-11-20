Nach Länderspielpause

Mit neuem Schwung nach der Länderspielpause will der Tabellenletzte Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln.

Zeitgleich trifft der bisher überraschend starke Aufsteiger SV Elversberg im eigenen Stadion auf den Tabellendritten SC Freiburg. RB Leipzig ist beim Gastspiel beim 1. FC Union Berlin Favorit, ebenso Bayer Leverkusen im Heimspiel gegen den SC Paderborn. Eintracht Frankfurt hat die TSG 1899 Hoffenheim zu Gast. Am Abend (18.30 Uhr/Sky) tritt der VfB Stuttgart beim seit Wochen sieglosen FC Schalke 04 an.

Am zehnten Spieltag kommt es für die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin zum Borussen-Duell mit dem BVB aus Dortmund (15.30 Uhr/Sky). Während die Schwarz-Gelben den Kampf um die Meisterschaft weiter spannend halten wollen, braucht Gladbach dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.

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