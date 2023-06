NASDAQ-Wert Intel-Aktie: Vertrag für Bau des Magdeburger Intel-Werks unterzeichnet - Staatliche Unterstützung in Milliardenhöhe

Aktien in diesem Artikel Intel 33,40 EUR

Die Bundesregierung lud am Montag zu einem Fototermin anlässlich der Unterzeichnung einer Vereinbarung im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz und Intel -Chef Pat Gelsinger ein. Weitere Details wurden nicht genannt.

Bis zuletzt war um die Höhe der Subventionen für dieses Projekt gerungen worden. Zuletzt waren zehn statt der ursprünglich in Aussicht gestellten 6,8 Milliarden Euro im Gespräch. Der Konzern ist weltweit auf Expansionskurs: In den vergangenen Tagen kündigte Intel den Bau eines 25 Milliarden Dollar schweren Werks in Israel an. Gleichzeitig soll in Polen für 4,6 Milliarden Dollar eine Test- und Montageanlage entstehen.

Intel einigt sich mit Bundesregierung auf Investitionen in Magdeburg

Der Weg für den Bau des angekündigten Intel-Werks in Magdeburg ist frei. Wie der US-Chipkonzern mitteilte, hat er mit der Bundesregierung eine überarbeitete Absichtserklärung unterzeichnet. Die Bundesregierung werde nun 9,9 Milliarden Euro an staatlichen Subventionen bereitstellen statt der ursprünglich vorgesehenen 6,9 Milliarden Euro, wie Dow Jones Newswires aus Regierungskreisen erfuhr.

Intel will insgesamt mehr als 30 Milliarden Euro in zwei Werke investieren. Das ist deutlich mehr als ursprünglich angekündigt. "Wir sind der deutschen Bundesregierung, Kanzler Olaf Scholz und der Regierung von Sachsen-Anhalt dankbar für ihre Partnerschaft und ihr Bekenntnis, die Vision einer dynamischen, nachhaltigen und führenden Halbleiter-Industrie in Deutschland und der EU zu erfüllen", sagte Intel-Chef Pat Gelsinger kaut Mitteilung.

Die höhere Investitionssumme ist laut Intel vor allem darauf zurückzuführen, dass der Konzern angesichts des Zeitplans und der Größe des Investments eine modernere Technologie als bislang geplant einsetzen will.

Die Bundesregierung hält die Fördermittel für gerechtfertigt, da es um die Ansiedelung einer Schlüsseltechnologie und die Stärkung Deutschlands als Elektronikstandort gehe. Dies sei für die Transformation und die technologische Souveränität von großer Bedeutung, wie das Wirtschaftsministerium jüngst erklärte.

Im März 2022 hatte Intel bekanntgegeben, dass in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt ab 2027 Chips produziert werden sollen. In einer ersten Ausbaustufe sollen zwei Halbleiterwerke gebaut werden, mehrere Tausend Arbeitsplätze könnten entstehen.

Ursprünglich hatte Intel die Investitionssumme für Magdeburg mit mindestens 17 Milliarden Euro angegeben. Wegen steigender Bau- und Energiekosten wird es jedoch teurer. 6,8 Milliarden Euro sollten als Unterstützung vom Bund kommen. In der vergangenen Woche hieß es jedoch, dass nun rund zehn Milliarden Euro fließen könnten, das Unternehmen dafür aber auch auf noch modernere Technologien bei der Chipproduktion setze.

"Intel wird auch in Summe selber mehr investieren und das ist auch das, was ich immer wieder betone: Die Hauptlast der Investition trägt das Unternehmen Intel selbst" sagte Schulze. Die Produktion von Chips in Europa sei im Verhältnis zu anderen Regionen dieser Welt sehr teuer. "Wenn wir hier nicht auch finanziell unterstützen würden, dann würden solche Investitionen nicht nach Europa kommen. Und die Abhängigkeit im Bereich Chips, die haben wir in den letzten drei, vier Jahren ja sehr extrem gemerkt. Die müssen wir verringern."

Für Deutschland ist die Ansiedlung der Fabriken von strategischer Bedeutung. Scholz sagte beim Tag der Industrie, bei Halbleitern sei das Land in der Vergangenheit in einseitige Abhängigkeiten geraten. Mit dem European Chips Act und dem Ziel der EU-Kommission, bis 2030 ein Fünftel der weltweiten Halbleiterproduktion nach Europa zu holen, werde die Abhängigkeit Deutschlands und der EU verringert. "Durch solche Investitionen diversifizieren wir unsere Lieferketten und ermöglichen deutschen und europäischen Unternehmen, die von ihnen benötigten Chips in der EU zu besorgen." Außerdem entstünden gute und zukunftsfähige Arbeitsplätze.

Aktuell komme jeder dritte in Europa produzierte Chip aus Sachsen, betonte Scholz. Unternehmen wie Infineon oder Wolfspeed hätten in Deutschland investiert. "Weitere stehen in den Startlöchern", deutete er an. Deutschland könne zu einem der großen Halbleiter-Produktionsstandorte weltweit werden.

Im Fall Intel hatte vor allem Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zuletzt höhere Subventionen befürwortet, um die Ansiedlung zu ermöglichen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) betonte mehrfach, im Bundeshaushalt sei kein Geld mehr vorhanden. Nun sollen die zusätzlichen Mittel dem Vernehmen nach nicht aus dem regulären Etat, sondern einem Sondertopf stammen. Dabei handelt es sich nach ersten Informationen um den Klima- und Transformationsfonds, aus dem die Bundesregierung Projekte für mehr Klimaschutz und die Transformation der Wirtschaft bezahlt./

Frankfurt (Reuters)

MAGDEBURG (dpa-AFX) / FRANKFURT (Dow Jones)

