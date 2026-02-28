Nach Militärschlägen

JPMorgan prognostiziert nach den jüngsten Militärschlägen gegen den Iran eine massive Kursrally bei Rüstungswerten - nicht nur bei deutschen Aktien.

Die US-Bank JPMorgan erwartet nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten durch die Militärschläge gegen den Iran am Montag Rüstungswerte im Aufwind. Am wahrscheinlichsten sei eine Kursrally bei BAE Systems.

Wer­bung Wer­bung

Die Briten liefern die Infrarot-Zielerfassung der Lenkflugkörper im THAAD-Raketenabwehrsystem der US-Armee. In den ersten Angriffen gegen den Iran im Juni 2025 seien Medienberichten zufolge zwischen 15 und 25 Prozent des gesamten THAAD-Arsenals gebraucht worden, um iranische Raketen gegen Israel abzufangen.

Nun dürfte das Verschleißtempo weitaus höher liegen. Auch RENK, Leonardo und QinetiQ sieht der Experte David Perry wegen ihrer hohen US-Umsätze im Fokus.

So reagieren Rüstungsaktien am Montag

Für den deutschen Blue Chip Rheinmetall geht es am Montagmorgen im vorbörslichen Tradegatehandel um deutliche 4,52 Prozent auf 1.744,50 Euro nach oben. Daneben legen HENSOLDT satte 7,73 Prozent auf 80,80 Euro zu. RENK-Papiere weisen vor Börsenstart ein Plus von 7,75 Prozent auf 61,48 Euro aus - bei thyssenkrupps Marinesparte TKMS stehen Gewinne von zeitweise 3,68 Prozent auf 98,50 Euro an der Tafel.

Wer­bung Wer­bung

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 23:03 / GMT

NEW YORK (dpa-AFX)