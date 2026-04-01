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Nach Mond-Flug: 'Artemis 2'-Crew soll zur Erde zurückkehren

10.04.26 17:41 Uhr

SAN DIEGO (dpa-AFX) - Nach rund zehn Tagen im All sollen die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission in der kommenden Nacht wieder auf die Erde zurückkehren. Die Landung sei nach einem komplizierten Manöver für 2.07 Uhr MESZ im Pazifik nahe San Diego geplant, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

Die Crew - bestehend aus den US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen - waren als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Sie hoben in der vergangenen Woche vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab und flogen dann um den Mond. Dabei entfernten sie sich auch weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor./cah/DP/men