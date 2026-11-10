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Nach neun Monaten

TAG Immobilien-Aktie: Prognose für 2026 angehoben, Ausblick für 2027 vorgelegt

TAG Immobilien-Aktie: Prognose für 2026 angehoben, Ausblick für 2027 vorgelegt

TAG Immobilien hat nach den ersten neun Monaten das Ziel für den operativen Gewinn FFO I angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TAG Immobilien AG
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Charts | News | Analysen

Auch veröffentlichte der Hamburger Wohnimmobilienkonzern bereits Ziele für 2027, die weitere Steigerungen beim operativen Gewinn FFO I vorsehen sowie eine stabile Dividendenausschüttungsquote.

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Im laufenden Jahr rechnet TAG Immobilien nun beim für die Dividende relevanten operativen Gewinn FFO I, der das Vermietungsgeschäft in Deutschland und Polen umfasst, mit einem Wert in der Bandbreite 195 bis 200 Millionen Euro. Zuvor hatte der Konzern das obere Ende der Spanne 187 bis 197 Millionen Euro angepeilt.

Beim FFO II, der neben dem FFO I auch die Verkaufsergebnisse aus Polen und Deutschland enthält, will der Konzern weiter in der Spanne 279 bis 295 Millionen Euro landen.

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, will er für 2027 die Dividendenausschüttungsquote stabil bei 50 Prozent des operativen Gewinns FFO I halten, aber aufgrund des niedrigeren Aktienkurses keine Aktiendividende anbieten.

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Für das kommende Jahr nimmt sich TAG Immobilien einen FFO I in der Bandbreite 200 bis 210 Millionen Euro vor, beim FFO II die Spanne 250 bis 270 Millionen Euro.

Das Verkaufsergebnis Polen soll um 40 Prozent auf 50 bis 60 Millionen Euro sinken. Der erwartete Rückgang beim FFO II sowie beim Verkaufsergebnis Polen sei der Anteilsreduzierung um 33 Prozent am polnischen Unternehmen Robyg im Rahmen des IPO geschuldet, so TAG.

Von Ulrike Dauer

DOW JONES

Bildquellen: TAG Immobilien

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Datum Rating Analyst
03.11.26 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.26 TAG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.10.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.

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