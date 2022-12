Roche-Aktie höher: FDA erteilt Roches COVID-19-Mittel Actemra Zulassung bei Erwachsenen

Die US-Gesundheitsbehörde FDA lies das unter dem Namen Actemra oder RoActemra vermarktete Mittel von Roche zur intravenösen Verabreichung bei erwachsenen Patienten zu, die mit Corticosteroiden behandelten werden sowie zusätzlich Sauerstoff oder mechanische Atemunterstützung benötigen. Im Juni 2021 hatte die FDA dem Medikament eine Notfallzulassung zur Behandlung von an COVID-19 erkrankten Erwachsenen und Kindern im Alter von mindestens zwei Jahren erteilt. Die nun erfolgte Zulassung gilt nur für Erwachsene ab 18 Jahren, allerdings bleibe die Notfallzulassung für jüngere Patienten in Kraft.

An der SIX geht es am Donnerstag für die Roche-Genussscheine zeitweise um 0,20 Prozent nach oben auf 298,50 Franken.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images