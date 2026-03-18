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Nach Ölpreisplus

Südzucker-Aktie im Höhenrausch: Rekordpreise treiben den Aktienkurs

30.03.26 12:18 Uhr
Südzucker-Aktie dank teurem Zucker mit starkem Kursplus | finanzen.net

Der zuletzt kräftig erholte Zuckerpreis hat am Montag für Käufe von Südzucker-Aktien gesorgt.

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Südzucker AG (Suedzucker AG)
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Via XETRA geht es für die Südzucker-Aktie zuletzt um 6,4 Prozent auf 11,17 Euro aufwärts. Sie erreichten den höchsten Stand seit Mitte Juli vergangenen Jahres.

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Der Zucker-Future in London hat sich jüngst deutlich erholt. Seit dem Tief Mitte Februar bei 13,34 US-Dollar ging es um gut 20 Prozent nach oben. Erstmals seit Oktober vergangenen Jahres ließ der Preis für den Mai-Kontrakt die Marke von 16 US-Dollar hinter sich.

"Der Zuckerpreis profitiert von gestiegenem Ölpreis", schrieb jüngst Analyst Carsten Fritsch von der Commerzbank. In der vorvergangenen Woche habe der Zuckerpreis mit zehn Prozent die stärkste Woche seit eineinhalb Jahren erlebt. Hintergrund sei, dass bei einem steigenden Ölpreis die Beimischung von Ethanol lukrativer werde. Zuckerexporteure wie Indien und womöglich auch Thailand könnten diesen Weg gehen, womit sich das Exportangebot zumindest kurzfristig verringern könnte.

/bek/nas

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Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
19.02.2026Südzucker HoldWarburg Research
17.02.2026Südzucker UnderweightBarclays Capital
21.01.2026Südzucker UnderweightBarclays Capital
15.01.2026Südzucker HoldWarburg Research
14.01.2026Südzucker VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Südzucker HoldWarburg Research
15.01.2026Südzucker HoldWarburg Research
14.01.2026Südzucker HoldDeutsche Bank AG
19.12.2025Südzucker HoldWarburg Research
17.12.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Südzucker UnderweightBarclays Capital
21.01.2026Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Südzucker VerkaufenDZ BANK
13.01.2026Südzucker UnderweightBarclays Capital
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK

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