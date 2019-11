BVB-Aktie verliert: Sportliche Krise drückt vorbörslich auf Borussia Dortmund

Aktuell geht es auf XETRA um 1,53 Prozent bergab auf 8,38 Euro, nachdem der Fußballclub am Freitagabend im Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht Paderborn fast ein Debakel erlebt hatte. Sportlich wurde das in der Nachspielzeit gerettete 3:3 als schwerer Rückschlag gewertet, was nun auch die Aktionäre wieder beunruhigt. Besonders im Fokus steht daher am Montag auch die anstehende Hauptversammlung des BVB ./tih /mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

