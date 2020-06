ams: Haben keine Kenntnis einer Untersuchung einer Aufsichtsbehörde - ams-Aktie gibt Gewinne teilweise ab

Das Handelsblatt hatte am Donnerstag in seiner Online-Ausgabe berichtet, die österreichische Finanzmarktaufsicht ermittele gegen die Führungsriege von ams , dabei würden angeblich zweifelhafte Aktiengeschäfte bei der laufenden Übernahme des Lichtkonzerns OSRAM unter die Lupe genommen. Die Ermittlungen sollen bereits vor sechs Monaten aufgenommen worden sein. Frustrierte OSRAM-Manager und verärgerte Investoren hätten Vorwürfe erhoben, wonach der ams-Vorstand ausländische Gesellschaften mit dem Kauf von ams-Aktien beauftragt habe, hieß es im Handelsblatt, die sich auf Kreisen in der Börsenaufsicht beruft.

Die Medienberichte nehmen Bezug auf Unterstellungen aus der Vergangenheit, die von Medien 2019 gemacht worden seien, teilte ams hingegen weiter mit und erklärte: "Bereits zum damaligen Zeitpunkt hat ams klar festgehalten, dass ams keine Kenntnis irgendeiner Untersuchung durch Aufsichtsbehörden gegen Beschäftigte oder ein Mitglied des Vorstands oder Aufsichtsrats von ams hat". Es gebe im Konzern Richtlinien und festgelegte Abläufe, die Mitarbeiter-, Management- sowie andere Handelstransaktionen regelten. "Diese werden regelmäßig überprüft und die Einhaltung aktiv überwacht."

Aktien von ams gewannen im frühen Handel an der Schweizer Börse 6,79 Prozent auf 14,95 Franken hinzu. Im Verlauf wird das Plus aber deutlich kleiner, aktuell steht die Aktie noch 1,71 Prozent auf 14,25 CHF im Plus.

FRANKFURT (Dow Jones)

