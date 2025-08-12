DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto16,10 +4,5%Dow43.889 -0,7%Nas21.173 ±0,0%Bitcoin100.134 +1,5%Euro1,1636 -0,2%Öl66,63 -0,5%Gold3.393 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte
Airbus-Aktie nach Auslieferungszahlen leicht im Minus Airbus-Aktie nach Auslieferungszahlen leicht im Minus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung

Nach Protest: Opposition räumt Senatsplenum in Brasilien

07.08.25 18:48 Uhr

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Nach rund zweitägiger Besetzung hat die Opposition im brasilianischen Senat ihre Protestaktion beendet und das Plenum geräumt. "Wir ziehen uns in diesem Moment vom Präsidium des Senats der Republik zurück, damit die Arbeiten normal weiterlaufen können", erklärte Oppositionsführer Rogério Marinho. Bereits am Vorabend war die Besetzung in der Abgeordnetenkammer beendet worden.

Wer­bung

Abgeordnete und Senatoren der Opposition hatten seit Dienstag die Leitungssitze beider Parlamentskammern besetzt. Anlass war der vom Obersten Gericht verhängte Hausarrest gegen Ex-Präsident Jair Bolsonaro wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Auflagen. Zugleich wollten sie Druck machen, dass mehrere Vorhaben in Angriff genommen werden - darunter ein Antrag auf Amtsenthebung des bei der politischen Rechten verhassten Bundesrichters Alexandre de Moraes sowie ein Amnestieprojekt für Beteiligte des Sturms auf Regierungsgebäude am 8. Januar 2023.

Beim Abzug übergab Marinho ein Schreiben mit 41 Unterschriften, das den Senatspräsidenten zur Prüfung der Absetzung von Moraes auffordert. Ein solches Verfahren gilt jedoch als wenig aussichtsreich: Es erfordert die Zustimmung des Senatspräsidenten und eine Zweidrittelmehrheit - mindestens 54 von 81 Stimmen.

Bolsonaro muss sich wegen seiner Rolle bei einem versuchten Staatsstreich nach seiner Wahlniederlage 2022 vor der Justiz verantworten./ppz/DP/zb